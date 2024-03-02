В Харьковской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Инфраструктурный объект, расположенный в поселке Великий Бурлук Харьковской области, получил повреждения. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского телеканала «Прямой» со ссылкой на региональную военную администрацию.

По информации журналистов, повреждения получило здание инфраструктуры телекоммуникаций. В материале уточняется, что проблема возникла в результате взрывов в населенном пункте.

«В поселке Великий Бурлук Купянского района <...> повреждено здание инфраструктуры телекоммуникаций», — говорится в публикации.

Утром 2 марта руководитель назначенной украинскими властями Запорожской областной военной администрации Иван Федоров заявил о повреждении нескольких инфраструктурных объектов на территории региона. Речь идет о той части Запорожской области, которая находится под контролем Киева.

Чиновник уточнил, что ночью по региону было нанесено более 300 ударов. При этом взрывы произошли на территории шести расположенных здесь населенных пунктов. Однако представитель властей решил не уточнять, какие именно объекты получили повреждения.

Ранее на территории Сумской области Украины за сутки зафиксировали более 200 взрывов.