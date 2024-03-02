Стало известно о пострадавших при ЧП с дроном в Петербурге

В результате попадания беспилотного летательного аппарата в жилой дом в Санкт-Петербурге за помощью к специалистам обратились шесть человек. Об этом сообщает Комздрав города в своем Telegram-канале.

«За помощью к специалистам обратилось 6 человек, в том числе женщина 92 лет. Она госпитализирована с симптомами реакции на стресс», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работали шесть выездных бригад скорой медицинской помощи, включая две реанимационные.

Утром 2 марта стало известно, что в Санкт-Петербурге дрон врезался в жилой пятиэтажный дом. По данным СМИ, беспилотник нес около 3,5 кг взрывчатки и мог целиться по соседней нефтебазе «Ручьи». Взрыв зацепил два здания, в них были повреждены балконы и окна. Губернатор города Александр Беглов прокомментировал происшествие. Это первый случай, когда дрон прилетел в жилой дом Санкт-Петербурга. Впервые же беспилотник смог долететь до Петербурга меньше двух месяцев назад. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее жители Петербурга услышали звук взрыва в небе над городом.