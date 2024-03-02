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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура

Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области

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Shutterstock/Wirestock Creators

Глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в своем Telegram-канале, что в ночь на субботу, 2 марта, в результате взрывов ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области получили повреждения.

По его словам, по подконтрольной ВСУ части Запорожской области было нанесено более трехсот ударов, взрывы произошли в шести населенных пунктах региона. Он отметил, что поступили сообщения о повреждениях объектов инфраструктуры. Федоров не уточнил, о каких объектах инфраструктуры идет речь.

До этого Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли несколько ударов по целям в Одессе. Предположительно, российские военные атаковали склад ракетно-артиллерийских вооружений на территории порта Южный.

Вооруженные силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда на всей территории страны.

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.

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