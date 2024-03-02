Россиянка застряла на дереве, пытаясь спасти кота

В подмосковном Щелково операция местных жителей по спасению кота с дерева закончилась вызовом спасателей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел во дворах жилых домов в Щелково. Кота, сидевшего на дереве, заметили местные жители, они позвонили в экстренные службы с просьбой снять животное, но получили отказ.

Спасти рыжего кота решила девушка, она забралась на дерево на высоту более пяти метров, но спуститься не смогла. Россиянку вместе с котом сняли с березы спасатели.

Ранее спасателям пришлось разобрать стену дома, чтобы спасти застрявшего кота.