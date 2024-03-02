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В Зеленодольске ребенка придавило рухнувшим с крыши снегом

В Татарстане снег с крыши рухнул на прохожих и придавил ребенка

В Зеленодольске на прохожих с крыши дома рухнул пласт снега, под завалом оказался ребенок. Об этом сообщается в Telegram-канале «ТатМедиа».

Инцидент произошел в Зеленодольске и попал на записи камер уличного видеонаблюдения. На кадрах ролика, опубликованного в сети, на двух мужчин и ребенка, идущих вдоль дома обрушился пласт снега.

Взрослые сумели сами выбраться из-под снежной массы и откопали мальчика. Испуганного ребенка спасли, отряхнули и завели в соседний магазин.

Ранее наледь с крыши рухнула на 85-летнюю пенсионерку в российском городе.

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