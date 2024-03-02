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Врач перечислила симптомы рака кишечника

Врач Нилус назвала первые сигналы надвигающегося рака кишечника

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Полипы (тканевые образования), непосредственно аденоматозные полипы в желудочно-кишечном тракте могут быть очень опасны, их необходимо как можно быстрее удалить для предотвращения риск развития онкологии. Об этом врач-эндоскопист Каролина Нилус рассказала изданию «Доктор Питер».

Она уточнила, что в толстой кишке чаще всего появляются аденоматозные и гиперпластические полипы, а также воспалительные полипы и псевдополипы.

По словам Нилус, обычно полипы в области желудка никак себя не проявляют, об их наличии зачастую становится известно при обследовании у врача по другим поводам. При этом хронический гастрит, язвенная болезнь, болезнь Крона, колиты могут привести к появлению полипов.

Крупные полипы перекрывают просвет кишки, что приносит человеку особые неудобства: тошнота, приступы рвоты, ощущение перерастяжения, переполнения желудка.

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