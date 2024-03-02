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Роспотребнадзор рассказал, что нужно учитывать при покупке стройматериалов

Роспотребнадзор: стройматериалы можно вернуть продавцу в течение 14 дней

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Pixabay

Роспотребнадзор рассказал о факторах, которые нужно учитывать при покупке строительных материалов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что при покупке необходимо внимательно ознакомиться с товаром, продавец обязан предоставить полную информацию о нем. Потребитель может получить неустойку за нарушение сроков поставки товаров, потребовать замену некачественного товара или соразмерного уменьшения его стоимости.

Если стройматериалы не подошли потребителю, но не являются некачественными, их можно вернуть продавцу в течение 14 дней или в течение 7 дней — при покупке товара через интернет после его получения. Не подлежат возврату продукция из кабелей и материалы, цена которых определяется за единицу длины.

До этого вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выявила картельный сговор ряда компаний — производителей стройматериалов, которые решили воспользоваться дефицитом из-за санкций и завысить цены.

Он отметил, что цены на ряд ключевых стройматериалов взяты на ежемесячный контроль. До этого сообщалось о скачке цен на металлопрокат, цемент и другие товары. По данным Росстата, стройматериалы в России за год подорожали в среднем на 20-40%. Так, кирпич подорожал на 43%, бетонные блоки — на 39%.

Ранее стало известно, сколько россиян сами делают ремонт.

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