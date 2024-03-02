Пропавшего ребенка с аутизмом нашли с помощью мелодии из «Свинки Пеппы»

В Китае благодаря находчивому полицейскому удалось найти пропавшего мальчика с аутизмом. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в провинции Цзянси на юго-востоке Китая. С заявлением в полицию обратилась местная жительница, женщина рассказала, что пропал ее маленький сын.

Восьмилетний мальчик с аутизмом незаметно ускользнул из дома, правоохранители предположили, что ребенок не мог самостоятельно покинуть жилой комплекс. Из -за особенностей развития мальчик не откликался на голоса, что существенно осложняло поиски.

Спустя шесть часов один из полицейских поднялся на крышу и включил мелодию из мультфильма «Свинка Пеппа», который очень любил потерявшийся ребенок, мужчина сразу же услышал детский плач.

Оказалось, что мальчик поднялся на крышу, но упал и застрял между трехметровой стеной и лестницей. Полицейский вместе со спасателями смогли вытащить ребенка и передать врачам.

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