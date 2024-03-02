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Губернатор Санкт-Петербурга рассказал о повреждениях после ЧП в городе

Губернатор Беглов: в результате ЧП в Петербурге повреждены окна в двух домах

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в Telegram-канале, что в результате ЧП в Красногвардейском районе города пострадало остекление балконов двух домов.

По словам губернатора, на месте происшествия работают МСЧ и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет, жители пострадавших квартир эвакуированы.

«Возглавил оперативный штаб. Одна из приоритетных задач — оценить характер повреждений для оказания необходимой помощи жителям», — написал Беглов.

До этого власти Калининского района Санкт-Петербурга сообщили о ЧП на территории Красногвардейского района города.

По данным Telegram-канала «Вечерний Питер», в дом 161 на Пискаревском проспекте прилетел беспилотник.

До этого местные жители сообщали о звуке мощного взрыва в небе над Санкт-Петербургом. Как рассказали очевидцы, незадолго до взрыва они услышали звук мотора.

Telegram-канал Shot отмечал, что в небе мог взорваться беспилотный летательный аппарат (БПЛА). По неподтвержденным данным, рядом с одним из домов на Пискаревском проспекте упали обломки дрона.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что мешает Киеву перенести боевые действия на территорию РФ.

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