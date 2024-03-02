Стало известно, как взятие Авдеевки повлияло на жизнь в близлежащем селе

Украинские войска перестали обстреливать населенный пункт Спартак, который расположен между городами Донецк и Авдеевка, после сдачи последнего. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на рассказы местных жителей.

В материале отмечается, что в данный момент в Спартаке проживают всего 42 человека. При этом до начала боевых действий здесь находились около 3,5 тыс. человек, рассказала одна из местных жительниц Валентина Плешкова.

«У нас тут все разбито. <...> После того, как взяли Авдеевку, стало намного тише, стало тихо. Раньше только бомбили и бомбили, а сейчас тихо, хорошо», — подчеркнула она.

По словам женщины, сейчас в населенном пункте нет ни одного целого здания. Более того, Спартак остался без водоснабжения и света.

Тем не менее после взятия Авдеевки российскими войсками у волонтеров появилась возможность посетить населенный пункт и начать помогать людям. Активист общественной организации «Народная дружина» Даниил Григорь рассказал, что волонтеры уже дважды приезжали в Спартак и собирали у местных жителей заявки на необходимые товары. Кроме того, они привезли питьевую воду и гуманитарные наборы.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о возможной судьбе Авдеевки.