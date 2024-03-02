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Более 20 человек пострадали в столкновениях с полицией в Аргентине

C5N: при столкновениях у здания конгресса Аргентины пострадали более 20 человек

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Sebastian Pani/AP

Более 20 человек пострадали в столкновениях с полицией во время выступления президента Аргентины Хавьера Милея в парламенте. Об этом сообщил телеканал C5N.

По данным канала, люди пострадали от применения перцового газа. Сегодня Милей открыл «рабочий год» парламента, выступив с речью о предстоящих реформах.

2 февраля у здания конгресса Аргентины прошла акция протеста против проведения реформ, на которых настаивает президент республики. В результате сотрудники правоохранительных органов применили в отношении митингующих газ и дубинки, чтобы оттеснить людей с проезжей части на тротуар.

В конце февраля официальный представитель президента Аргентины Мануэль Адорни заявил, что Милей запретит использовать в документах гендерно-нейтральный язык.

До этого стало известно, что уровень бедности в Аргентине в январе достиг 57,4%, что является самым высоким показателем за последние 20 лет.

Ранее президенты Бразилии и Колумбии прокомментировали победу Милея на выборах в Аргентине.

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