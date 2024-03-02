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Трое подростков изнасиловали туристку возле старинного замка

Mirror: в Великобритании трое подростков изнасиловали женщину

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Geography Photos/Contributor/Getty Images

Полиция Нортумбрии ведет расследование по факту изнасилования туристки, на женщину напали трое подростков, когда она прогуливалась в популярном у путешественников месте. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел в деревне Тайнмут возле одноименного замка, по словам пострадавшей, она прогуливалась в популярном у туристов месте, когда на нее набросились трое подростков.

Злоумышленники изнасиловали женщину и скрылись. Личности подозреваемых удалось быстро установить. По подозрению в изнасиловании задержаны трое 15-летних школьников, их проверяют на причастность к похожим преступлениям.

Ранее трое неизвестных напали на женщину в ее доме, связали и попытались изнасиловать.

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