Трое подростков изнасиловали туристку возле старинного замка

Полиция Нортумбрии ведет расследование по факту изнасилования туристки, на женщину напали трое подростков, когда она прогуливалась в популярном у путешественников месте. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел в деревне Тайнмут возле одноименного замка, по словам пострадавшей, она прогуливалась в популярном у туристов месте, когда на нее набросились трое подростков.

Злоумышленники изнасиловали женщину и скрылись. Личности подозреваемых удалось быстро установить. По подозрению в изнасиловании задержаны трое 15-летних школьников, их проверяют на причастность к похожим преступлениям.

Ранее трое неизвестных напали на женщину в ее доме, связали и попытались изнасиловать.