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Брата и сестру завалило песком во время игры на пляже

Fox News: в США детей завалило песком на пляже

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Во Флориде дух малолетних детей завалило грудой песка во время игры на пляже. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел на одном из пляжей Флориды, брат и сестра семи и восьми лет играли на берегу, дети выкопали яму глубиной около двух метров, внезапно их засыпало песком.

На помощь пострадавшим бросились отдыхающие, прибывшим на место полицейским удалось извлечь из-под завала мальчика. Ребенок был в песке по пояс, его сестру пришлось откапывать спасателям, девочку доставили в медицинское учреждение, но врачи не смогли ей помочь. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

Ранее в Новосибирске школьница упала в яму и пролежала два часа на 20-градусном морозе.

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