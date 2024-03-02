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В Крыму спасли двух туристок, которые не смогли спуститься с гор

В Крыму с хребта Чалки спасли двух туристок

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«ГУ МЧС России по Республике Крым»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ГУ МЧС России по Республике Крым»

В горах Крыма спасатели оказали помощь двум туристкам, которые не могли самостоятельно спуститься с труднодоступного участка на хребте горы Чалки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

В экстренные службы обратились две туристки, женщины рассказали, что совершали восхождение на хребет Чалки на юго-восточном побережье Крыма, они не смогли самостоятельно спуститься вниз с труднодоступного участка и обратились к спасателям.

В район происшествия был направлен поисково-спасательный отряд из трех человек, женщин обнаружили и помогли спустится с хребта, медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее туристка провела 15 часов на застрявшем горнолыжном подъемнике.

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