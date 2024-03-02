Двое детей отравились таблетками от спазма мышц в Ингушетии

В Малгобекском районе Ингушетии двое маленьких детей попали в больницу, проглотив таблетки из домашней аптечки. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ».

Инцидент произошел в селе Новый Редант Малгобекского района, двухлетний мальчик и его четырехлетняя сестра остались без присмотра взрослых и нашли аптечку с лекарствами. Дети случайно проглотили лекарственный препарат от спазма мышц.

Мать обнаружила сына и дочь вялыми и немедленно вызвала скорую помощь, девочка успела выпить одну таблетку, ей промыли желудок и отпустили на амбулаторное лечение, ее брат проходит лечение в ДРКБ Назрани. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Петербурге двухлетний ребенок выпил «Антижир» и попал в реанимацию.