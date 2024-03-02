На Украине заявили, что демография в стране находится за точкой невозврата

Киевский экономист и аналитик Алексей Кущ заявил в подкасте журналиста Влада Сидоренко, что демографическая ситуация на Украине находится за точкой невозврата.

По его совам, восстановление демографического потенциала страны невозможно, «речь идет только о замедлении катастрофы». То есть власти могут только «затормозить национальную катастрофу в виде сокращения численности населения», пояснил эксперт.

Он считает, что замедление этой катастрофы будет требовать от них экстраординарных экономических, социальных и политических решений, а украинские политики должны стать «гениями-визионерами».

По мнению специалиста, только тогда начнет формироваться этот «тормоз», однако сейчас его не видно. Он отметил, что наблюдается лишь «ускорение этого падения».

Ранее директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова заявила, что на территорию республики из-за рубежа может вернуться лишь половина уехавших украинцев.

До этого исследования Института демографии и социальных исследований НАН Украины показали, что экономика страны приближается к краху из-за военных действий и массового оттока населения.

Ранее на Западе рассказали о «шокирующем» состоянии населения Украины.