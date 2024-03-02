На Сахалине временно перестанут ходить некоторые автобусные маршруты

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалина анонсировало временное прекращение работы ряда автобусных маршрутов в регионе из-за непогоды. Об этом пишет РИА Новости.

«Прекращено движение межмуниципальных автобусов из Южно-Сахалинска в Поронайск, Александровск-Сахалинский, Вахрушев, Макаров, Углегорск, Шахтерск, а также рейсы между городами Макаров и Поронайск», — заявили в ведомстве.

До этого на юге Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за плохой погоды.

По данным Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 марта на территории Макаровского, Томаринского, Долинского, Корсаковского, Холмского, Невельского, Анивского районов и города Южно-Сахалинска должен пойти снег, местами сильный. Ветер на побережьях может разгоняться до 15-20 м/с, на востоке прогнозирует метель. В МЧС предупредили, что в Долинском районе и Южно-Сахалинске есть опасность возникновения лавины.

Ранее паромную переправу между Сахалином и материком решили закрыть из-за погоды.