В российском регионе объявили экстренное предупреждение

На юге Сахалина объявили на 2 марта экстренное предупреждение из-за прогнозируемых неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

В ведомстве отметили, что в муниципальные администрации направили экстренное предупреждение, а также рекомендации по реагированию. Там заявили, что силы и средства, которые нужны для ликвидации вероятных последствий непогоды, готовы к реагированию.

По данным Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 марта на территории Макаровского, Томаринского, Долинского, Корсаковского, Холмского, Невельского, Анивского районов и города Южно-Сахалинска должен пойти снег, местами сильный. Ветер на побережьях может разгоняться до 15-20 м/с, на востоке прогнозирует метель. В МЧС предупредили, что в Долинском районе и Южно-Сахалинске есть опасность возникновения лавины.

Тем не менее сейчас на Сахалине солнечная погода без осадков и ветра. Температура воздуха в Южно-Сахалинске в дневное время достигает +4°C.

Ранее стало известно, что в Москву с середины следующей недели могут вернуться зимние морозы.