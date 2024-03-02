В Крыму ожидают рост турпотока до 6,5 млн человек в 2024 году

В Крыму в 2024 году ожидают рост увеличения турпотока до 6,5 млн человек. Об этом пишет »Комменсантъ».

По словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкиа, объем бронирований в январе—феврале вырос в два раза по отношению к 2023 году.

Причиной рост спроса на поездки на полуостров эксперты назвали адаптацию к информационному потоку и относительно низкие цены на проживание. Отмечается, что сообщения о сбитых беспилотниках стали рутинными, что сделало менее тревожными подобные инфоповоды в Крыму. Средняя стоимость размещения на ночь составляет 5,1 тыс. рублей, что на 20% ниже, чем в Краснодарском крае.

До этого глава Крым Сергей Аксенов заявил, что в 2023 году полуостров посетили 5,2 млн туристов. По его словам, 58% приехавших на полуостров прибыли по Крымскому мосту, 28% на поездах, еще 14% по сухопутному мосту в Крым.

Ранее ФСБ задержала мужчину и женщину по подозрению в подготовке теракта в Крыму.