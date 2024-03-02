Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Крыму ожидают рост турпотока до 6,5 млн человек в 2024 году

«Ъ»: в Крыму ожидают рост турпотока до 6,5 млн человек в 2024 году

close
100%
Biglion

В Крыму в 2024 году ожидают рост увеличения турпотока до 6,5 млн человек. Об этом пишет »Комменсантъ».

По словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкиа, объем бронирований в январе—феврале вырос в два раза по отношению к 2023 году.

Причиной рост спроса на поездки на полуостров эксперты назвали адаптацию к информационному потоку и относительно низкие цены на проживание. Отмечается, что сообщения о сбитых беспилотниках стали рутинными, что сделало менее тревожными подобные инфоповоды в Крыму. Средняя стоимость размещения на ночь составляет 5,1 тыс. рублей, что на 20% ниже, чем в Краснодарском крае.

До этого глава Крым Сергей Аксенов заявил, что в 2023 году полуостров посетили 5,2 млн туристов. По его словам, 58% приехавших на полуостров прибыли по Крымскому мосту, 28% на поездах, еще 14% по сухопутному мосту в Крым.

Ранее ФСБ задержала мужчину и женщину по подозрению в подготовке теракта в Крыму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами