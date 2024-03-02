Полицейский выращивал коноплю у себя дома в Вологодской области

Участковый из Великого Устюга выращивал у себя дома наркотическое средство. Об этом сообщает СУ СК России по Вологодской области.

В отношении 30-летнего полицейского возбудили дело о незаконном изготовлении и хранении наркотического средства в значительном размере без цели сбыта и незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере. Мужчина являлся действующим сотрудником полиции и в то же время выращивал растение, чтобы получать запрещенное вещество.

Как сообщили ТАСС в региональном управлении МВД России, по месту жительства подозреваемого обнаружили 23 куста наркосодержащей конопли, их изъяли.

«Сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — отметили в пресс-службе ведомства.

В Перми сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков стали фигурантами дела о хранении запрещенных веществ.