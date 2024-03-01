Молодой педагог просил 13-летнюю школьницу присылать ему обнаженные фотографии

Во Франции ассистент преподавателя попал под суд за ведение интимной переписки с 13-летней ученицей. Об этом сообщает La Depeche.

Бывший помощник по воспитательной работе из средней школы в Коломье использовал свое служебное положение и с легкостью переходил личные границы маленьких девочек. Одна из них стала объектом особого внимания мужчины.

23-летний педагог начал общаться 13-летней ученицей в социальных сетях, как только начался учебный год. В октябре семь учащихся обратились к руководству образовательного учреждения. Они рассказали, что сотрудник школы делал им неуместные предложения.

Тогда же выяснилось, что взрослый и ученица быстро перешли к обмену приватными снимками. Она поначалу не понимала, что находится в ненормальных отношениях, однако в конце концов вместе с шестью своими одноклассницами рассказала о произошедшем взрослым. Подозреваемого немедленно арестовали. Он не пытался отрицать факты и был помещен под досудебный надзор.

«В то время он испытывал трудности в отношениях, был расстроен и находил утешение в этих разговорах. Он попросил прощения», — подчеркнула защитница подсудимого.

Мужчину осудили за «развращение несовершеннолетней, не достигшей 15-летнего возраста» и «сексуальные предложения, сделанные несовершеннолетней с использованием средств электронной связи». Прокурор попросил назначить ему наказание в виде одного года лишения свободы условно и обязательный курс лечения.

«Мы удовлетворены решением суда. Моя клиентка чувствует облегчение, ей поверили и признали ее жертвой», — отметила юристка, представлявшая интересы потерпевшей.

Ранее россиянин рассылал видео и снимки порнографического содержания детям по всей России. Жертвами стали более 60 несовершеннолетних, мужчину приговорили к 12 годам колонии.