«Мемориал»* и фонд «Нужна помощь» признали иноагентами

Минюст России внес в реестр иноагентов бывшего пермского депутата Сергея Медведева (признан в РФ СМИ-иноагентом), а также общественное объединение Центр защиты прав человека «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов) и благотворительный фонд «Нужна помощь». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным министерства, бывший депутат Медведев «распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» России и армии страны. Он был исключен из КПРФ и фракции в городском парламенте из-за поста в соцсети о специальной военной операции (СВО).

На сайте Минюста указано, что объединение «Мемориал» выступало против военной операции на Украине и поддерживало организации, признанные экстремистскими.

Включение в реестр организации «Нужна помощь» объяснили тем, что фонд «распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых органами публичной власти России».

27 февраля столичный суд приговорил сопредседателя «Мемориала» Олега Орлова (признан в РФ иностранным агентом) к колонии общего режима на 2 года и 6 месяцев. Его признали виновным в повторной попытке дискредитации Вооруженных сил России (часть 1 статьи 280.3 Уголовного кодекса).

Ранее в Минюсте назвали число действующих в России иноагентов.