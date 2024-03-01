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Минюст РФ признал иноагентом Людмилу Улицкую

Минюст РФ признал иноагентами Людмилу Улицкую и режиссера Хржановского

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Евгения Новоженина/РИА Новости

Министерство юстиции России приняло решение признать иноагентами писательницу Людмилу Улицкую и режиссера Илью Хржановского. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«1 марта 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Л.Е. Улицкая, И.А. Хржановский», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Улицкая принимала участие в качестве респондента на площадках, которые предоставляются иноагентами и иностранными СМИ, а также высказывалась против спецоперации РФ на Украине. Хржановский занимался распространением недостоверной информации о проводимой российской властью политике и также выступал против СВО на Украине.

До этого vинистерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов бизнесмена Олега Тинькова (признан в РФ иностранным агентом). По информации Минюста, предприниматель участвовал «в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». Кроме того, он выступал против специальной военной операции (СВО) РФ на Украине.

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