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Туриста парализовало после неудачного серфинга в Мексике

Американец оказался парализован от удара волны во время серфинга в Мексике

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Rafael Marchante/Reuters

Турист остался парализован после удара волны во время серфинга в Мексике. Об этом сообщает телеканал KHOU.

Джаред Хилл приехал вместе с приятелем в Тулум, чтобы заниматься серфингом. Во время очередной попытки большая волна обрушилась прямо на него и раздробила три позвонка. Его друг увидел, что мужчина тонет и вытащил его из воды. Пострадавший долго ждал помощи и попал в больницу только спустя три часа.

Несмотря на то, что мужчина испытывал мучительные боли, в ближайшей больнице его лечить отказались из-за сложности травмы. Следующие два дня серферы провели в поисках медицинского учреждения, которое бы согласилось провести хирургическое вмешательство.

За лечение Джаред, имевший медицинскую страховку, отдал $20 тыс. и все же смог вернуться на родину. Американские врачи определили, что пострадавшему требуется еще одна операция на позвоночнике для восстановления подвижности. Тем не менее жизнь мужчины по-прежнему находится под угрозой.

Ранее в Египте акула напала на туриста на глазах у толпы отдыхающих.

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