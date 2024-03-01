Почти половина субъектов России поучаствовали в досрочном голосовании

К досрочному голосованию на выборах президента России присоединились жители 42 субъектов РФ. Об этом сообщается на сайте «Независимого общественного мониторинга».

Отмечается, что голосование проходит с 25 февраля по 14 марта. Его проводят в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании.

Как рассказал член СПЧ, председатель ассоциации НОМ Александр Брод, который контролирует организацию досрочного голосования в отдаленных районах Ямала, на территории работают 64 участковые комиссии.

По его словам, что не возникло замечаний к опечатыванию и опломбированию переносного ящика. Он уточнил, что были организованы настольная ширма для соблюдения тайны волеизъявления и буклет с основной информацией о кандидатах.

Брод добавил, что местные жители хорошо восприняли внимание к себе со стороны избирательной комиссии. «Все необходимые условия для тайного волеизъявления в регионе были созданы», — добавил он.

Также возможность проголосовать досрочно есть и жителей отдаленных районов Якутии, Иркутской области и Бурятии. Кроме того, такая возможность есть у жителей удаленных мест Финского залива, где досрочное голосование проведут с 4 по 7 марта. При этом проголосовать досрочно могут и жители новых регионов.

По словам правозащитника, проводя досрочное голосование для жителей отдаленных и труднодоступных местностей российская избирательная система реализует принцип — каждый голос важен.

Кроме того, досрочно проголосовать с 1 марта смогут граждане России, которые находятся за рубежом. Отмечается, что для этих целей в 45 странах будут действовать 67 участков.