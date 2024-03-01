Мужчине и женщине, осквернившим Вечный огонь в Калининграде, выбрали меру пресечения

В Калининграде выбрали меру пресечения для туристов, которые осквернили Вечный огонь. Сообщение об этом появилось на сайте Ленинградского районного суда.

За осквернение Вечного огня суд отправил под домашний арест 37-летнюю жительницу Ижевска и 38-летнего мужчину из Екатеринбурга. Мера пресечения будет действовать до 27 апреля.

В ночь на 27 февраля пара осквернила мемориальный ансамбль «Памятник 1200 гвардейцам». Женщина что-то подожгла от огня, а мужчина кинул туда какой-то предмет, а затем украл одну из корзин с цветами около памятника. Кроме того, вместе они перепрыгивали через огонь, танцевали и распивали алкоголь возле центральной части монумента. Нарушителей оперативно задержали.

Обвиняемым в совершении преступления средней тяжести запретили отправлять и получать посылки и письма, пользоваться интернетом, электронной почтой и гаджетами. Фигуранты признали вину в содеянном. Расследование продолжается.

Ранее лыжник закидал снегом Вечный огонь в Великом Устюге и попал на видео.