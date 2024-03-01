Очевидица рассказала, что стрелявший в центре Краснодара мужчина сам позвонил в полицию

Житель Краснодара, застреливший мужчину в центре города, сам сдался полиции. Об этом «Газете.Ru» рассказала Ирина, сотрудница магазина рядом с местом ЧП. Девушка отметила, что перед выстрелом очевидцы слышали крики, а стрелявший мужчина был в адекватном состоянии.

«В тот момент я была с другой стороны здания, но хлопок услышала. Магазин напротив сказал, что выскочил из машины мужчина, были крики — и выстрел. Наш магазин с другой стороны. Пострадал магазин посуды. Нет [не скрывался], мужчина сразу же позвонил и сообщил об убийстве на месте. Адекватный [был], кажется», — сказала она.

1 марта Telegram-канал «Кубань 24» со ссылкой на очевидцев сообщил, что неизвестный мужчина открыл стрельбу на улице Буденного в Краснодаре. Как уточнял Telegram-канал 112, погибшим в результате ЧП оказался местный бизнесмен родом из Африки Якубу Хамиду Туре — ранее он владел ночным клубом, а затем начал работать в аграрном секторе. По данным Telegram-канала, причиной расправы мог стать конфликт на почве бизнеса.

Позднее Следственный комитет заявил, что 54-летний мужчина выстрелил в бизнесмена дважды, с ним работают правоохранители. Возбуждено уголовное дело.

Ранее очевидица рассказала о стрельбе в Карловом университете в Праге.