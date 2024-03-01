В Москве жестоко избили бывшего члена юношеской сборной России по каратэ

В Москве неизвестный напал на бывшего члена юношеской сборной по каратэ Виталия Балаяна, передает РЕН ТВ.

Нападение на 23-летнего спортсмена произошло утром 28 февраля. Злоумышленник избил его на улице Новослободской, после чего пострадавший обратился за медицинской помощью. Он рассказал о произошедшем врачам, которые диагностировали у него тяжелые травмы головы.

Известно, что в 2018 году молодой человек входил в состав юношеской сборной России по каратэ. Правоохранители начали проверку по факту нападения на каратиста.

Ранее в Подмосковье трое неизвестных избили известного российского баскетболиста Никиту Шабалкина.