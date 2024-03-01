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В Подмосковье девочка выпрыгнула из окна школы, отсидев шесть уроков

Baza: девочка выпрыгнула из окна школы в Реутове, чтобы впечатлить мальчика

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РИА Новости

В Подмосковье шестиклассница выпрыгнула из окна школы на глазах у одноклассников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Ученица одной из школ в Реутове выпала из окна во время перемены после шестого урока. Она удачно приземлилась в сугроб и почти не пострадала.

Ее одноклассники утверждают, что девочка решилась на прыжок из-за любви. Так она якобы пыталась впечатлить понравившегося ей сверстника.

Однако взрослые считают, что произошедшее больше похоже на случайность. По их мнению, школьница перегнулась через подоконник и не смогла удержаться. Сама пострадавшая рассказала родителям, что плохо помнит последние секунды перед падением.

Ранее школьница из Москвы спрыгнула с третьего этажа, чтобы встретиться с подругой.

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