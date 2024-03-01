В Польше водитель врезался в четыре автомобиля, пострадали 15 человек

В польском городе Щецин на площади Родла произошло ДТП, в котором водитель сбил 15 человек и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает польское издание RFM.

Отмечается, что водитель столкнулся с четырьмя автомобилями. Тяжело ранены 12 человек, трое получили легкие ранения.

До этого в поселке Усть-Абакан в Хакасии водитель врезался в группу студентов. Он заверил, что был трезвый, но «отключился» из-за микроинсульта. По словам водителя, его автомобиль после аварии увезли на штрафстоянку, а сам он отправился в больницу, где его проверили на наличие следов алкоголя и наркотиков в крови. Он также отметил, что успел поговорить с пострадавшими студентами и убедиться, что у них нет серьезных травм. Сам водитель разбил лицо.

Отмечается, что авария произошла накануне утром. По данным Госавтоинспекции республики, в результате ДТП 16-летний студент сломал руку, 17-летний юноша получил перелом позвонка и ушибы.

В Казани ранее BMW врезался в толпу пешеходов на островке безопасности – пострадали 23-летний молодой человек и 29-летняя девушка.