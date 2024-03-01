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Прокуратура проверит гостиницу в Сызрани из-за отказа заселить бойца СВО

Прокуратура начала проверку гостиницы в Сызрани после отказа заселить бойца СВО

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Прокуратура проводит проверку информации о нарушении прав военнослужащего из-за ситуации в гостинице Сызрани, где бойцу специальной военной операции отказали в заселении. Информация об этом опубликована в Telegram-канале областной прокуратуры.

«Прокуратура Сызранского района Самарской области организовала проверку исполнения гостиницей требований законодательства, регулирующего порядок предоставления и оказания населению услуг надлежащего качества», — говорится в публикации.

1 марта была опубликована информация, что бойца не заселили в в гостиницу «Гараж». По данным портала 63.RU, волонтеры из Татарстана при перевозке гуманитарной помощи в Донецк взяли с собой бойца, у которого закончился отпуск. В Сызрани вся группа решила остановиться в гостинице, но администратор отеля отказал в ночлеге военнослужащему, так как у того не было с собой паспорта. Отмечается, что распоряжение сотрудница гостиницы получила от начальства, которое ссылалось на законодательства, по которому гостиничные услуги оказываются только по паспорту. При этом ни военный билет, ни ксерокопия паспорта приниматься при заселении не могут.

До этого в Ростовской области произошла похожая ситуация, когда Отель «Амакс» отказался заселять российских военных, возвращающихся в зону проведения специальной военной операции на Украине, так как у них не было паспортов.

Ранее власти предложили разрешить заселяться в отели по военному билету.

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