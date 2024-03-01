В Прикамье подростки избили сверстницу и сдали ее телефон в ломбард

В Березниках подростки сняли на камеру жестокое избиение своей сверстницы. Видео, записанное одним из участников нападения, накануне опубликовал Telegram-канал «Пермский край».

Вечером 24 февраля пострадавшая пошла гулять со своей подругой. Во время прогулки их остановила компания подростков. На школьницу набросилась ее сверстница и нанесла ей несколько ударов ногами и руками по голове. Молодые люди потребовали, чтобы пострадавшая встала перед ними на колени и извинилась. Девочка, как заявили в ролики нападавшие, пострадала «за свой базар». В конце концов подростки отобрали у нее телефон и сдали его в ломбард.

26 февраля мать девочки обратилась в полицию и пояснила, что ее несовершеннолетнюю дочь избили знакомые.

«В ходе предварительной проверки сотрудниками ПДН все участники происшествия установлены. Выясняется роль каждого из них в произошедшем инциденте», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Ранее подростки из Свердловской области издевались над девочкой с инвалидностью и снимали происходящее на видео.