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На Всемирном фестивале молодежи проведут более 800 мероприятий

Глава Росмолодежи Разуваева: участников ВМФ-2024 объединяют общие ценности

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

На Всемирном фестивале молодежи (ВФМ-2024) состоится свыше 800 мероприятий, сообщила руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

Она напомнила, что мероприятие соберет на своей площадке молодых, талантливых и успешных ребят из самых разных уголков мира.

«Фактически площадка начинает работать уже с сегодняшнего дня. Постепенно прибывают иностранные и российские участники, также начинают работу павильоны различных городов России, работают волонтеры. Главный девиз фестиваля – «Начнем будущее вместе». Это действительно реальный запрос современной, ответственной молодежи, которая у нас собралась здесь», — рассказала Ксения Разуваева.

Она рассказала, что всех участников ВМФ-2024 со всего мира объединяют общие ценности. По ее словам, в фестивале примут участие 20 тыс. иностранных и российских участников из 188 стран мира, 89 регионов нашей страны.

«Мы в общей сложности получили более трех тысяч заявок, что в разы больше по сравнению с 2017 годом», — добавила она.

Отмечается, что фестиваль примет молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, дипломатии, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих детские организации и объединения.

Как уточнила глава Росмолодежи, каждый день ВМФ-2024 будет посвящен определенному треку-смыслу, проходящему единой линией через все события и форматы программы.

«Мы хотим представить здесь все возможности, которые существуют для молодежи в нашей стране. У нас их действительно много – кадровые и социальные лифты, различные волонтерские проекты и многое другое. И иностранцам мы действительно хотим показать открытость и гостеприимство нашей страны, развеять мифы и стереотипы, которые о нас существуют», — отметила она.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи — это масштабное событие в сфере международного молодежного сотрудничества, которое проходит по указу президента России Владимира Путина и организовано Росмолодежью с 1 по 7 марта текущего года на федеральной территории «Сириус».

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