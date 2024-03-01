На «Играх Будущего» провели первую в мире фиджитал-свадьбу

В Городе «Игр Будущего» провели провели первую в мире фиджитал-свадьбу, сообщает пресс-служба мультиспортивного турнира. Церемония бракосочетания прошла на площадке турнира в МВЦ «Казань Экспо».

В первый день весны молодоженами стали Егор Орехов и Елена Муллагалиева. Мероприятие прошло в присутствии близких и родных, а также гостей и почетных лиц самого турнира.

Как рассказала начальник управления ЗАГС Казани Елена Студеникина, молодоженов выбрал искусственный интеллект из жителей столицы Татарстана, пожелавших стать семьей в дни проведения турнира.

«Егор и Елена были очень рады такой возможности. Могу сказать, что на сегодняшний день Город «Игр Будущего» – это самое оригинальное место, где мы проводили церемонию бракосочетания», — отметила она.

Молодожены рассказали, что когда им поступило предложение провести свадьбу на «Играх Будущего», они согласились не раздумывая.

«У нас будет большое свадебное путешествие. И это здорово, что началось с «Игр Будущего», эта площадка станет нашим отправным пунктом. Отсюда мы отправимся в наше большое и яркое будущее», — рассказал Орехов.

Отмечается, что пара познакомилась в соцсетях и там же Егор сделал предложение. В подарок молодоженам организаторы «Игр Будущего» подарили сертификат на романтическое путешествие в горнолыжный курортный центр Роза Хутор. Rambler&Co – информационный партнер «Игр Будущего».