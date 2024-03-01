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На ЗАЭС начали ремонтировать энергоблок

Ремонт первого энергоблока начали на Запорожской атомной электростанции

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Reuters

Ремонтная кампания 2024 года началась на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что кампания началась с ремонта первого энергоблока. В заявлении отмечается, что, в соответствии с графиком будет выполнен весь комплекс ремонтно-восстановительных работ.

Особое внимание планируют уделить починке дизельных генераторов и оборудованиям систем безопасности, который обеспечивает поддержание блока в безопасном состоянии.

До этого гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил о восстановлении физической защиты Запорожской АЭС, уничтоженной во время отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне руководство Запорожской АЭС сообщало, что энергетическое снабжение на атомной электростанции обеспечивается посредством линии 750 кВ «Днепровская». Информация национальной украинской энергетической компании «Укрэнерго» о подключении дополнительной электрической подстанции мощностью 330 кВ «Феросплавная-1» не соответствует действительности.

Ранее Россия предостерегла Украину от попыток дестабилизировать обстановку вокруг ЗАЭС.

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