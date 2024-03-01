Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Филиппин

Пассажирский самолет авиакомпании China Airlines столкнулся с лайнером Philippine Airline в аэропорту Филиппин. Об этом сообщает Manila Bulletin.
Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Манилы, одно воздушное судно совершило посадку, другое готовилось к вылету, во время руления пассажирские самолеты столкнулись.
Рейс, прибывший из Китая, пришлось задержать на три часа, второе поврежденное судно осталось в воздушной гавани, пассажиры не пострадали.
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