Сбер на ВФМ расскажет о молодежном предпринимательстве

Сбер проведет ряд мероприятий о молодежном предпринимательстве в рамках Всемирного фестиваля молодежи, сообщает пресс-служба банка.

Для молодых предпринимателей 3 марта состоится игра «Завод», в рамках которой участники «с нуля» построят завод, организуют производство и оптимизируют затраты. Как пояснили в Сбере, игра построена на принципах социальной, корпоративной и экологической ответственности.

Также 6 марта Сбер проведет интерактивный мастер-класс «Бизнес сразу после университета: миф или реальность?», который будет посвящен тому, как запустить свой стартап во время подготовки к экзаменам.

Кроме того, 6 марта специалисты помогут участникам понять, какие существуют меры поддержки для запуска бизнеса.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи пройдет в Сочи с 1 по 7 марта.

Ранее стало известно, что Сбер предоставит участникам Всемирного фестиваля молодежи свои технологии и сервисы, чтобы помочь им раскрыть свой потенциал.