Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сбер на ВФМ расскажет о молодежном предпринимательстве

Сбер поможет молодым людям начать свое дело

close
100%
Всемирный фестиваль молодежи

Сбер проведет ряд мероприятий о молодежном предпринимательстве в рамках Всемирного фестиваля молодежи, сообщает пресс-служба банка.

Для молодых предпринимателей 3 марта состоится игра «Завод», в рамках которой участники «с нуля» построят завод, организуют производство и оптимизируют затраты. Как пояснили в Сбере, игра построена на принципах социальной, корпоративной и экологической ответственности.

Также 6 марта Сбер проведет интерактивный мастер-класс «Бизнес сразу после университета: миф или реальность?», который будет посвящен тому, как запустить свой стартап во время подготовки к экзаменам.

Кроме того, 6 марта специалисты помогут участникам понять, какие существуют меры поддержки для запуска бизнеса.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи пройдет в Сочи с 1 по 7 марта.

Ранее стало известно, что Сбер предоставит участникам Всемирного фестиваля молодежи свои технологии и сервисы, чтобы помочь им раскрыть свой потенциал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами