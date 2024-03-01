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Депутат назвал логичной инициативу кадровой программы «Время героев» для ветеранов СВО

Депутат Беликов: элита — те, кто верностью Родине доказал право ею называться

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Именно участники и ветераны СВО должны вставать у руля всех ветвей публичной власти страны. Об этом, комментируя старт приема заявок на образовательную программу для участников и ветеранов СВО «Время героев», которую накануне анонсировал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию, заявил депутат заксобрания Санкт-Петербурга Всеволод Беликов.

«С одной стороны, эта инициатива кажется мне вполне логичной. С другой — рад несказанно, что она будет реализована в такие быстрые сроки. Готов подписаться под каждым тезисом президента о программе «Время героев», озвученном в его послании Федеральному собранию», — отметил он.

Беликов отметил, что как военный человек не понаслышке знает , что значит «проверен в боях и походе».

«Я прекрасно понимаю, что сегодня все встает на свои места: элита — не те, кто нахайпил посильнее, а те, кто делом, мужеством, отвагой, верностью Родине доказал право ею называться», — подчеркнул депутат.

Напомним, стартовал прием заявок на новую образовательную программу для участников и ветеранов специальной военной операции «Время героев». Отмечается, что для подачи заявки необходимо зайти на сайт программы и действовать в соответствии с инструкциями.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о цели программы «Время героев», стартующей 1 марта.

«Цель — подготовить компетентных высококвалифицированных руководителей, и бывших, и действующих военнослужащих для работы в государственной и муниципальной власти. Сформируется, как ожидается, команда эффективных управленцев», — рассказал он.

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