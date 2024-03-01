Пятилетний мальчик выбежал на дорогу и попал под машину в присутствии матери

В Тюмени пятилетний ребенок в присутствии матери выбежал на дорогу и попал под машину. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию по региону.

По информации агентства, инцидент произошел на улице Московский тракт. По словам водителя автомобиля, который сбил ребенка, мальчик выбежал на проезжую часть вне пешеходного перехода. При этом рядом с ним находилась мать и другие дети.

В результате произошедшего ребенок получил травму, информации о его состоянии не поступало. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

До этого в Челябинске водитель сбил десятилетнего ребенка, который переходил дорогу на зеленый свет.

Ранее в Ленобласти водитель иномарки сбил сидевшего на проезжей части человека.