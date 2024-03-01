В российском университете из-за прорыва трубы с кипятком рухнул потолок

В Нижнем Новгороде из-за прорыва трубы с кипятком рухнул потолок в здании университета. Об этом сообщает Telegram-канал NewsNN.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в одном из корпусов ННГУ им. Лобачевского. Сообщается, что в учебном кабинете в результате прорыва трубы с кипятком обрушился потолок — на кадрах с места видно, что помещение затоплено и завалено обломками.

По словам местных жителей, в этом здании периодически образуются новые проблемы. В их числе тараканы, отключение воды, протекающая крыша и падающие сосульки. Нижегородцы рассказали, что после прорыва трубы с кипятком из корпуса не стали никого эвакуировать, передает NewsNN.

Ранее в Оренбургской области в сельской школе обрушилась крыша.