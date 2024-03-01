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После падения девушки-подростка с моста в Кургане возбудили уголовное дело

Ura.ru: в Кургане возбудили уголовное дело после падения подростка с моста

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Кургане возбудили уголовное дело после того, как девушка-подросток упала с моста, приземлилась на капот машины и впала в кому. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, приближенный к правоохранительным органам.

По информации источника агентства, СУ СК возбудил уголовное дело по факту падения 14-летней девушки с Некрасовского моста. По какой статье возбуждено дело, не уточняется.

Инцидент произошел 29 февраля. По словам очевидца, подросток упал с моста на капот проезжавшей внизу машины марки Lada Granta. После этого девушка перелетела через крышу автомобиля. Специалисты госпитализировали пострадавшую с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Ранее в Москве автомобиль рухнул с моста при съезде с МКАД.

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