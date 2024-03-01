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Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в жилом доме в Серпухове

МЧС: в подмосковном Серпухове ликвидировали открытое горение в жилом доме

Сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение в одном из жилых домов, расположенных в подмосковном городе Серпухове. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

В заявлении отмечается, что пламя охватило четыре квартиры. Помещения, в которых произошел пожар, находятся на четвертом этаже здания.

«Огонь охватил 155 квадратных метров», — говорится в публикации.

При этом спасатели вывели из горящих квартир семерых человек, в том числе двух несовершеннолетних. Всего в ликвидации возгорания задействованы 36 сотрудников экстренных служб и 11 единиц специальной техники.

Днем 1 марта телеканал «360» сообщил, что в жилом доме в городе Серпухове произошел пожар. По информации журналистов, речь идет об одном из зданий на улице Чернышевского.

Как рассказали очевидцы, перед возгоранием в доме произошел взрыв. В местном Telegram-канале «ЧП Серпухов» подчеркивается, что, предварительно, в одной из квартир взорвался газ. Никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало.

Ранее у причала парка имени М. Горького в Москве загорелись сразу пять кафе.

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