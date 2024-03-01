В Госдуме объяснили идею запрета популяризации VPN-сервисов

Запрет на популяризацию VPN-сервисов призван ограничить рекламу сайтов, которые рассказывают о способах обхода блокировок, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Самый яркий пример таких средств – это как раз VPN-сервисы. Разница в блокировке ресурса и ограничении его рекламы есть, она существенная, это нужно понимать и не распространять дезинформацию», — отметил он.

По словам Немкина, существует несколько причин, по которым необходимо бороться с недобросовестными VPN-сервисами.

«Их главная функция – предоставить гражданам доступ к заблокированным на территории нашей страны ресурсам. Заблокированы они были по причинам того, что на таких платформах распространяется запрещенная, деструктивная информация, фейки, которые могут оказать негативное влияние на психику людей разных возрастов», — сказал он.

Также Немкин отметил, что VPN-сервисами активно пользуются злоумышленники для кражи личных данных.

«Для того, чтобы уберечь себя от рисков, следует не только вовремя удалять подобные программы, но и не пиарить их в публичном пространстве», — сказал он.

Кроме того, председатель комитета ГД РФ по информационной политике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн отметил, что в разрешении проблемы VPN-сервисов нужно избежать двух «дурных» крайностей: интернета как территории абсолютной свободы и так называемого цифрового ГУЛАГа.

«Нужно сделать условия, при которых, с одной стороны, возможности для скачивания VPN были бы минимальными, а с другой стороны — максимально объяснять людям все риски и опасности, которые с этим связаны», — сказал он.

Хинштейн напомнил, что использование VPN в России не является преступлением, но добавил, что пользователи подвергаются риску, пользуясь такими сервисами.

«Когда мы подключаемся к VPN, мы должны понимать, что, по сути, передаем доступ ко всей хранящейся у нас в устройстве информации тем, кто этот трафик обеспечивает», — подчеркнул он.

Напомним, 1 марта в России вступает в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов.