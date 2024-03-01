Безбилетник напал на контролера в московском метро

В Москве мужчина напал на остановившего его контролера в метро. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

По версии следствия, инцидент произошел 28 февраля, когда 41-летнего мужчину за безбилетный проезд в метро остановила сотрудница ГКУ «Организатор перевозок». Мужчина начал конфликтовать с ней, а затем применил насилие в отношении сотрудницы учреждения и попытался скрыться.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия. Следователи изучают записи камер видеонаблюдения и проводят допрос очевидцев инцидента.

Ранее полиция задержала молодых людей, устроивших драку в московском метро.