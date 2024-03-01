Мощный пожар произошел в жилом доме в Серпухове после взрыва

Мощный пожар произошел в жилом доме в городе Серпухове в Московской области. Об этом сообщил телеканал «360» в Telegram-канале.

Отмечается, что ЧП произошло на улице Чернышевского. По словам очевидцев, возгоранию предшествовал взрыв.

По данным местного Telegram-канала «ЧП Серпухов», в одной из квартир, предварительно, взорвался газ.

Информации о возможных пострадавших не приводится.

27 февраля сообщалось, что в Придорожном Саратовской области вспыхнуло одноэтажное производственное здание, общая площадь возгорания достигла 800 квадратных метров.

До этого пожарные на 700 квадратных метрах локализовали пожар на складах строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» в городе Артеме Приморского края. Паблики распространили кадры возгорания.

Утром 26 февраля в Подольске спасатели ликвидировали открытое горение на площади 2250 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что россиянин разогревал консервы на костре в квартире и попал в реанимацию.