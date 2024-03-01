Казахстанцы «постарели» на один день после перехода на единое время

Сбой в работе портала государственных услуг eGov Случился в Казахстане. После перехода страны на единый часовой пояс UTC+5 казахстанцы стали старше на один день, в их цифровых документах стала отображаться дата рождения на сутки раньше, чем необходимо. Об этом сообщает Nur.kz.

В компании «Национальные Информационные Технологии» заверили, что в данный момент специалисты разбираются с проблемой.

«Ответ дадим, как только выясним причину», — сказал представитель компании.

При этом уточняется, что проблему возможно исправить, просто нажав на кнопку «Обновить документы».

С 1 марта Казахстан переходит на единый часовой пояс UTC+5. Рабочая группа, которая занимается подготовкой изменений, пришла к выводу, что большинство регионов республики при едином часовом поясе будут использовать время, «наиболее близкое к природному».

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