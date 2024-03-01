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Мать попыталась сорвать свадьбу сына, облив невесту краской

Independent: в Мексике мать облила невесту сына краской на свадьбе, попытавшись сорвать торжество

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Larilarieh/Reddit

В Мексике мать жениха попыталась сорвать свадьбу, облив невесту краской, пишет Independent. Женщина уверена, что возлюбленная сына хочет от него только денег.

Сообщается, что мать жениха также угрожала невесте накануне свадьбы, требуя отменить торжество. По данным людей, знакомых с ситуацией, семья жениха хотела, чтобы сын женился на девушке из такой же богатой семьи.

«Вся эта ненависть исключительно из-за ее социально-экономического статуса», — говорится в заявлении.

Несмотря на угрозы, молодожены не стали отменять свадьбу, на которую мать, брат и сестра жениха так и не пришли. Однако позже свекровь появилась среди гостей и облила невесту краской, пригрозив, что вызовет полицию и сообщит о наркотиках.

«Приехала полиция, всех присутствовавших гостей обыскали. Жениха чуть не увезли в наручниках», — рассказал свидетель инцидента.

После того, как ситуация разрешилась, невеста переоделась в другое платье, а бракосочетание все же состоялось. Правда, перед медовым месяцем у жениха украли паспорт с визой, а отец уволил его из семейного бизнеса.

Ранее в США невеста зачитала на свадьбе переписку жениха с любовницей.

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