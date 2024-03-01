Главный раввин России отреагировал на пост Кадырова с цитатой Путина без упоминания евреев

Главный раввин России Берл Лазар считает, что глава Чечни Рамзан Кадыров хорошо относится к евреям и не специально убрал упоминание о них из цитаты президента РФ Владимира Путина. Слова раввина приводит издание «Подъем».

«Знаю, что он хорошо относится к евреям, поэтому уверен, что не специально это сделал. Наверное, ему было легче так писать, чтобы не было длинно. Не сомневаюсь, что это точно не что-то против евреев», — высказал мнение Лазар.

Накануне чеченский лидер в своем Telegram-канале привел несколько заявлений президента Путина, сделанных во время послания Федеральному собранию, но одну цитату сократил.

«Наши солдаты и офицеры — христиане и мусульмане, буддисты и последователи иудаизма, представители разных этносов, культур, регионов на деле, лучше тысячи слов доказали, что вековая сплоченность и единство народа России — это колоссальная, всепобеждающая сила», — заявил Путин в ходе выступления.

Цитата Кадырова прерывается на буддистах и продолжается со слова «доказали».

Ранее в Чечне перестали выдавать загранпаспорта «молодым людям младше 30 лет без сопровождения родителей».