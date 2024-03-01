Песков предостерег от участия в незаконных акциях в день прощания с Навальным*

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил российским гражданам об ответственности за организацию и участие в несанкционированных акциях. Его слова передает ТАСС.

Журналисты попросили представителя президента РФ прокомментировать призывы сторонников Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов), которого не стало 16 февраля 2024 года, выходить к стихийным мемориалам в день прощания с ним. Однако Песков отказался как-либо реагировать на эти призывы и подчеркнул, что жители страны должны соблюдать закон. В частности, речь идет об участии в несогласованных публичных мероприятиях.

«Те, кто будут в них участвовать, будут нести ответственность опять же в соответствии с действующим законом», — подчеркнул пресс-секретарь Кремля в ходе регулярного брифинга.

В то же время представитель российского лидера заявил, что Кремлю нечего сказать родственникам Навального.

Кроме того, Песков отказался давать Навальному какую-либо оценку как политической фигуре. По словам пресс-секретаря, Кремль не может отвечать на подобные вопросы журналистов.

Отпевание и прощание с Навальным проходят 1 марта на Борисовском кладбище в Москве.

Ранее дату прощания с Навальным назвали «пляской на костях».