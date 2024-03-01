Песков: Кремлю нечего сказать семье Навального*

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю нечего сказать семье Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов).

Пескову также задали вопрос о предстоящих похоронах Навального. Он ответил, что в этом вопросе нужно исходить из того, что он говорил ранее.

До этого Песков заявлял британской газете Financial Times, что ему ничего не известно о договоренности по поводу обмена Навального на офицера российских спецслужб Вадима Соколова (Красикова), который отбывает пожизненный срок в Германии.

С 2021 года Навальный находился в заключении, после того как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» в 3,5 года на реальный. В марте 2022 года Навального приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

В октябре 2022 года ему предъявили обвинения в создании и организации экстремистского сообщества, участии в нем, а также в финансировании экстремистской деятельности. 4 августа 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального по этому делу к 19 годам колонии особого режима.

В январе 2022 года Росфинмониторинг внес Навального и нескольких его соратников в перечень экстремистов и террористов.

С июня 2022 года Навальный отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области. В декабре 2023 года стало известно, что его перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о передаче тела Навального его матери.